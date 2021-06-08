Телеканал «Футбол» покажет матчи виртуального Евро-2020

«Виртуальный Евро-2020 будет проводиться в футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer. В симуляции матчей уникальная система на основе искусственного интеллекта покажет, как еще может сложиться противостояние сборных на Евро.

Расписание КиберЕвро будет соответствовать действительному календарю чемпионата. Каждый виртуальный матч будет начинаться ровно за полчаса до начала реальной игры, — сообщается в пресс-релизе компании.

Расписание ближайших кибер трансляций Евро-2020 на канале

11 июня

21:30 «Турция» — «Италия».

12 июня

15:30 «Уэльс» — «Швейцария».

18:30 «Дания» — «Финляндия».

21:30 «Бельгия» — «Россия».

Помимо этого, телеканал «Футбол» ежедневно будет показывать аналитическую программу с обзором игровых дней Евро. В обзор игрового дня войдет аналитика актуальных матчей чемпионата Европы, результаты игр, турнирные расклады, главные герои, обзоры городов и стадионов, принимающих турнир.