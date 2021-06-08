Нобель Арустамян не аккредитован на Евро-2020. Его блокировал оргкомитет в Азербайджане

«Если бывает на свете скотская несправедливость, то вот она. Нобель Арустамян фактически не работает на Евро. Он не аккредитован. Нобель НЕ АККРЕДИТОВАН!!! Потому что добро на аккредитацию должны дать все местные оргкомитеты во всех странах. И Баку блокировал Нобеля. Который, кстати, по рождению бакинец. Что это, как не лишение человека права заниматься своей профессией по комбинированному национально-убежденческому принципу? Оргкомитет Евро в Баку, примите лучи моего ледяного презрения», — написал Уткин в своём телеграм-канале.