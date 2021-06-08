Нобель Арустамян не аккредитован на Евро-2020. Его блокировал оргкомитет в Азербайджане
Известный блогер Василий Уткин сообщил, что журналист и комментатор Нобель Арустамян не получил аккредитацию на предстоящий чемпионат Европы — 2020.
Известный блогер Василий Уткин сообщил, что журналист и комментатор Нобель Арустамян не получил аккредитацию на предстоящий чемпионат Европы — 2020.
«Если бывает на свете скотская несправедливость, то вот она. Нобель Арустамян фактически не работает на Евро. Он не аккредитован. Нобель НЕ АККРЕДИТОВАН!!! Потому что добро на аккредитацию должны дать все местные оргкомитеты во всех странах. И Баку блокировал Нобеля. Который, кстати, по рождению бакинец. Что это, как не лишение человека права заниматься своей профессией по комбинированному
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но