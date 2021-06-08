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15:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Нобель Арустамян не аккредитован на Евро-2020. Его блокировал оргкомитет в Азербайджане

Известный блогер Василий Уткин сообщил, что журналист и комментатор Нобель Арустамян не получил аккредитацию на предстоящий чемпионат Европы — 2020.

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Источник: РИА "Новости"

«Если бывает на свете скотская несправедливость, то вот она. Нобель Арустамян фактически не работает на Евро. Он не аккредитован. Нобель НЕ АККРЕДИТОВАН!!! Потому что добро на аккредитацию должны дать все местные оргкомитеты во всех странах. И Баку блокировал Нобеля. Который, кстати, по рождению бакинец. Что это, как не лишение человека права заниматься своей профессией по комбинированному национально-убежденческому принципу? Оргкомитет Евро в Баку, примите лучи моего ледяного презрения», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Одним из городов, которые примут соревнования, станет Санкт-Петербург.

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