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18:11 (мск), источник: ТАСС

РФС обратился в УЕФА по поводу формы сборной Украины на чемпионате Европы

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) отправил письмо в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в котором обращает внимание на политический лозунг, нанесенный на форму сборной Украины на чемпионате Европы. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

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Источник: AFP 2021

На форму сборной Украины нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!», а также контур Украины, включающий неподконтрольные Киеву территории Донбасса и Крым. В понедельник в пресс-службе УЕФА ТАСС заявили, что организация одобрила форму сборной Украины для участия в Евро.

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Ответ по форме

«Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания. Футбол — это спорт, который должен всегда оставаться вне политики. На наш взгляд, согласовывая такую форму, УЕФА создает прецедент, ведь уже на следующем крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний», — говорится в сообщении.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург, в том числе четвертьфинальный матч 2 июля.

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