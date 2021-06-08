Артём Дзюба обратился к болельщикам после открытой тренировки сборной России

«Ждём вас на матчах с Бельгией и Финляндией. Спасибо огромное за то, что поддерживаете нас. Для нас это очень важно. Спасибо огромное», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Футбол Евро-2020 Группа B, 12.06.2021, 22:00 Бельгия - Россия -

Напомним, открытая тренировка сборной России состоялась сегодня, 8 июня, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. На занятии присутствовали 27 футболистов. Защитник «Антарьяспора» Фёдор Кудряшов и игрок «Рубина» Илья Самошников остались в отеле и занимались по индивидуальной программе.