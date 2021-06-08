Венгер назвал главного фаворита Евро-2020

«Мы знаем, что у нас есть потенциал, мы знаем, что мы большие фавориты и что очень мало команд с таким же потенциалом, как у французской сборной. Мы уже чемпионы мира, поэтому знаем, что можем выиграть и чемпионат Европы. Это делает нас большими фаворитами на Евро.