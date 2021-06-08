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19:51 (мск), источник: Sport24

Венгер назвал главного фаворита Евро-2020

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, ныне занимающий должность главы отдела ФИФА по глобальному развитию футбола, заявил, что считает Францию фаворитом предстоящего Евро-2020.

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Источник: AP 2021

«Мы знаем, что у нас есть потенциал, мы знаем, что мы большие фавориты и что очень мало команд с таким же потенциалом, как у французской сборной. Мы уже чемпионы мира, поэтому знаем, что можем выиграть и чемпионат Европы. Это делает нас большими фаворитами на Евро.

Но в то же время есть определенные соперники, которых стоит остерегаться. В частности, из центральной Европы, например, Бельгия, Англия, возможно, Нидерланды, — цитирует Венгера RMC.

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