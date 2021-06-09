Болельщиков предупредили о продажах поддельных билетов на Евро-2020

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Злоумышленники просят по 15−400 тыс. рублей за билет, хотя УЕФА продает их не дороже €185 (около 16 тыс. рублей).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bc632faf1337f53edaa5" data-vnd="bc632faf1337f53edaa5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bc632faf1337f53edaa5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

По данным Infosecurity, в интернете с начала года зарегистрировано более 130 мошеннических сайтов, предлагающих купить билеты на матчи Евро-2020. При этом из них как минимум 12 фейковых русскоязычных сайтов.

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Отмечается, что порталы зарегистрированы недавно, у них простая верстка, а в текстах есть грамматические ошибки. При этом ресурсы призывают срочно покупать билеты и на них нет формы обратной связи.

В свою очередь, Bi.Zone с января 2021 года обнаружила по меньшей мере 144 потенциально мошеннических сайта, посвященных Евро-2020. По словам директора блока экспертных сервисов компании Евгения Волошина, наибольшее число регистраций подобных ресурсов пришлось на май.