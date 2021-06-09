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10:29 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер сборной Украины оценил соперников в группе и назвал задачу на Евро-2020

Команда сыграет в квартете С.

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Источник: AP 2021

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко охарактеризовал соперников по группе и обозначил задачу, которая стоит перед ее командой на чемпионате Европы-2020.

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Команда
Украина

— Наша главная задача — выход из группы. Мы понимаем, что против нас сыграют очень хорошие команды. В нашей группе есть явный фаворит — сборная Нидерландов. Австрия — это команда, которая на высоком уровне провела отборочный турнир и показывала хорошую игру. В ее составе сильные игроки, у нее есть определенный стиль, за счет которого она добивается результата.

Северная Македония — тоже очень приличная команда. Это показали и отборочные матчи чемпионата Европы, и победа над сборной Германии (в квалификации ЧМ-2022). Эту команду ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. В ее составе тоже есть качественные футболисты, которые всегда могут показать хорошую игру, — цитирует Шевченко Terrikon.com со ссылкой на сайт УЕФА.

Напомним, что Украина является соперником сборной Казахстана в отборочном цикле ЧМ-2022. Команды сыграли вничью (1:1) в Киеве в рамках третьего тура группового этапа. Следующий матч они проведут 1 сентября в Казахстане.

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