Тренер сборной Украины оценил соперников в группе и назвал задачу на Евро-2020
Команда сыграет в квартете С.
Команда сыграет в квартете С.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко охарактеризовал соперников по группе и обозначил задачу, которая стоит перед ее командой на чемпионате Европы-2020.
— Наша главная задача — выход из группы. Мы понимаем, что против нас сыграют очень хорошие команды. В нашей группе есть явный фаворит — сборная Нидерландов. Австрия — это команда, которая на высоком уровне провела отборочный турнир и показывала хорошую игру. В ее составе сильные игроки, у нее есть определенный стиль, за счет которого она добивается результата.
Северная Македония — тоже очень приличная команда. Это показали и отборочные матчи чемпионата Европы, и победа над сборной Германии (в квалификации ЧМ-2022). Эту команду ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. В ее составе тоже есть качественные футболисты, которые всегда могут показать хорошую игру, — цитирует Шевченко Terrikon.com со ссылкой на сайт УЕФА.
Напомним, что Украина является соперником сборной Казахстана в отборочном цикле ЧМ-2022. Команды сыграли вничью (1:1) в Киеве в рамках третьего тура группового этапа. Следующий матч они проведут 1 сентября в Казахстане.