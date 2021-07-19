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11:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Денис Черышев: на Евро соперники были гораздо сильнее, чем на чемпионате мира

Российский полузащитник Денис Черышев рассказал о причинах провального выступления сборной России на чемпионате Европы — 2020.

РоссияЧемпионат Европы: таблица и календарь
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«Я бы сказал, что соперники у нас были гораздо сильнее, чем три года назад. И мы не во всех моментах правильно сыграли. Команда хорошо готовилась на сборах, установка была понятной, но, значит, не смогли её выполнить.

У нас игра не менялась какое-то время, и результаты были хорошими. Удачный ЧМ-2018 и отборочный цикл к Евро-2020. Я не думаю, что это проблема стиля. Просто соперники тоже играют в футбол, и бывает тяжело их победить.

Нужно не расстраиваться, а воспринимать это как урок. Новый тренер решит, как играть дальше. Важно выполнять требования тренера, потому что он — главный», — сказал Черышев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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