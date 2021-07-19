Денис Черышев: на Евро соперники были гораздо сильнее, чем на чемпионате мира
Российский полузащитник Денис Черышев рассказал о причинах провального выступления сборной России на чемпионате Европы — 2020.
Российский полузащитник Денис Черышев рассказал о причинах провального выступления сборной России на чемпионате Европы — 2020.
«Я бы сказал, что соперники у нас были гораздо сильнее, чем три года назад. И мы не во всех моментах правильно сыграли. Команда хорошо готовилась на сборах, установка была понятной, но, значит, не смогли её выполнить.
У нас игра не менялась
Нужно не расстраиваться, а воспринимать это как урок. Новый тренер решит, как играть дальше. Важно выполнять требования тренера, потому что он — главный», — сказал Черышев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.