Дивеев: знал, что Лукаку будет так бежать, что он очень мощный. Поэтому и не удивил

33 фотографии 33 фотографии 33 фотографии

«Люди поняли по-другому смысл моей фразы. Мне много писали — типа, как так — два забил и не удивил? Я знал до игры, что он будет так бежать, что он очень мощный. Поэтому и не удивил», — сказал Дивеев в ходе онлайн-встречи с болельщиками.

После поражения в матче Евро-2020 с Бельгией (0:3) Дивеев высказался об игре Лукаку.