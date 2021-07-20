Дети из Петербурга признали Дзюбу лучшим игроком Евро-2020. Ему вручили кубок из глины
Дети из
Дети из
Форварду «Зенита» вручили кубок из глины, который юные болельщики слепили сами за месяц.
«Юные фанаты в восторге, что смогли лично вручить свой кубок Артему Дзюбе. Во время встречи дети пожелали футболисту дальнейших спортивных успехов и сделали памятное фото», — сказала художница Валерия Лошак, помогавшая оформить кубок.
Вскоре дети вручат кубок лучшей сборной чемпионата Европы. Пока неизвестно, какую сборную выбрали юные болельщики.