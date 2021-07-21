Дзюбе вручили кубок из глины

Дети вручили Дзюбе кубок из глины, который они сделали своими руками.

«Юные фанаты в восторге, что смогли лично вручить свой кубок Артему Дзюбе. Во время встречи дети пожелали футболисту дальнейших спортивных успехов и сделали памятное фото», — сказала художница Валерия Лошак, помогавшая оформить награду.

На групповом этапе чемпионата Европы — 2020, который проходил с 11 июня по 11 июля в 11 городах, команда Станислава Черчесова проиграла командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B. Дзюба отметился забитым мячом в матче с датчанами. Нападающий реализовал пенальти.

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В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с Российским футбольным союзом (РФС) до 30 декабря 2022 года, однако 8 июля он был оправлен в отставку.