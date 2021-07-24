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17:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Директор FA: в день финала Евро тысячи преступников устроили осаду «Уэмбли». Это позор

Исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии (FA) Марк Буллингем подверг жёсткой критике фанатов, пытавшихся прорваться на стадион «Уэмбли» в Лондоне без билетов в день финала чемпионата Европы — 2020 между сборными Италии и Англии (1:1, 3:2 пен).

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«Мы столкнулись с тысячами хулиганов за пределами стадиона. Многие из них были в состоянии опьянения, алкогольного и не только. Впоследствии большое количество этих людей попыталось силой пробиться на “Уэмбли”. Их поведение было неприемлемым, опасным, зачастую преступным и абсолютно неуважительным по отношению к закону и другим людям. Ни один полицейский, стюард, сотрудник охраны или болельщик не должен сталкиваться с такими продолжительными беспорядками.

Это постыдное поведение опозорило всю страну в тот момент, когда наша прекрасная сборная сделала так много для поднятия духа нации во время одного из самых трудных периодов в нашей истории. Вместо того чтобы праздновать достижение нашей команды, мы следили за тем, как полиция, охранная служба и стюарды борются с чудовищным поведением тысяч преступников, устроивших шестичасовую осаду. Ни один стадион не готов к такому», — цитирует Буллингема The Telegraph.

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1:1
По пенальти: 3:2Основное время: 1:1 (0:1)
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