Футболисты молодежной сборной Беларуси проиграли исландцам в квалификации ЧЕ

Сегодня в Бресте подопечные Сергея Ясинского в первом поединке квалификационной группы D проиграли команде Исландии со счетом 1:2. Голевой дубль в составе гостей оформил Хакон Харальдссон, отличившийся на 20-й и 54-й минутах, а мяч в ответ на 70-й минуте забил Александр Шестюк.

После этой игры белорусские футболисты отправятся на гостевую встречу с одним из главных фаворитов турнира командой Португалии, которая состоится 6 сентября в городе Амадора. В этой группе уже состоялось два матча. В первом из них футболисты Греции в Афинах разошлись миром с киприотами — 0:0, а потом греки разгромили в гостях команду Лихтенштейна со счетом 5:0.