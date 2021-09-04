Молодежная сборная России уступила Испании на старте отборочного турнира чемпионата Европы
В матче отборочного турнира молодежного чемпионата Европы сборная Испании обыграла сборную России (4:1).
Россия U21
Испания U21
В матче отборочного турнира молодежного чемпионата Европы сборная Испании обыграла сборную России (4:1).
Россияне вышли вперед уже на десятой минуте. Отличился Гамид Агаларов. Через три минуты Фер Ниньо сравнял результат. После этого испанцы забили еще три мяча. Ниньо и Йереми Пино записали в свой актив по дублю.
Испанцы набрали три очка и лидируют в группе С. У россиян ноль очков и пятое место.