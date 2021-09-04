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00:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Молодежная сборная России уступила Испании на старте отборочного турнира чемпионата Европы

В матче отборочного турнира молодежного чемпионата Европы сборная Испании обыграла сборную России (4:1).

Россия U21
Испания U21
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Россияне вышли вперед уже на десятой минуте. Отличился Гамид Агаларов. Через три минуты Фер Ниньо сравнял результат. После этого испанцы забили еще три мяча. Ниньо и Йереми Пино записали в свой актив по дублю.

Испанцы набрали три очка и лидируют в группе С. У россиян ноль очков и пятое место.

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