Казахстан не побеждает в отборе ЧМ 8 лет: в 2013-м мы с трудом обыграли Фареры, победный гол забил Финонченко

Сборная Казахстана, сенсационно отобравшая очки у Украины (дважды!), встретится с Финляндией в Хельсинки. Это будет 46-й матч казахстанцев в европейской квалификации ЧМ. Соперник, несмотря на неудачную статистику (не побеждает дома 5 матчей кряду), довольно крепкий — недавний участник Евро-2020, а игроки выступают в топ-5 лиг.

Если в отборах на чемпионат Европы Казахстан одерживает как минимум одну победу, то с мундиалем у нас совсем плачевно. Безвыигрышная серия длится с 6 сентября 2013 года. С тех пор мы провели 17 матчей — 6 ничьих и 11 поражений. В последний раз мы побеждали Фарерские острова — дома, в квалификации ЧМ-2014.

В той сборной зажигали Жумаскалиев, Финонченко, Нурдаулетов, Остапенко, Сидельников и другие легенды прошлого. А главным тренером был чешский специалист Мирослав Беранек.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Zeyxzl9sS2o" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Матч проходил на «Астана Арене», посмотреть пришли девять тысяч болельщиков. Казахстанцы пропустили уже на 23-й минуте. Первый тайм закончился победой гостей, а в перерыве Финонченко заменил Щеткина.

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа D, 4.09.2021, 16:00 Финляндия - Казахстан -

На 50-й минуте мы сравняли с пенальти — Нурдаулетов был точен, а спустя 13 минут Финонченко забил второй. Казахстан одержал первую и единственную победу в бразильском цикле. Пытаясь поехать в Россию, наша сборная не смогла одержать ни одной победы.

С тех пор утекло много воды: многие из той сборной уже завершили карьеру, стали тренерами. Единственный из того состава в нынешней команде — 33-летний Юрий Логвиненко.