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12:30 (мск), источник: Sports.Ru

Казахстан не побеждает в отборе ЧМ 8 лет: в 2013-м мы с трудом обыграли Фареры, победный гол забил Финонченко

Перепишем историю сегодня?.

Казахстан
ФинляндияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Sports.Ru

Сборная Казахстана, сенсационно отобравшая очки у Украины (дважды!), встретится с Финляндией в Хельсинки. Это будет 46-й матч казахстанцев в европейской квалификации ЧМ. Соперник, несмотря на неудачную статистику (не побеждает дома 5 матчей кряду), довольно крепкий — недавний участник Евро-2020, а игроки выступают в топ-5 лиг.

Если в отборах на чемпионат Европы Казахстан одерживает как минимум одну победу, то с мундиалем у нас совсем плачевно. Безвыигрышная серия длится с 6 сентября 2013 года. С тех пор мы провели 17 матчей — 6 ничьих и 11 поражений. В последний раз мы побеждали Фарерские острова — дома, в квалификации ЧМ-2014.

В той сборной зажигали Жумаскалиев, Финонченко, Нурдаулетов, Остапенко, Сидельников и другие легенды прошлого. А главным тренером был чешский специалист Мирослав Беранек.

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Матч проходил на «Астана Арене», посмотреть пришли девять тысяч болельщиков. Казахстанцы пропустили уже на 23-й минуте. Первый тайм закончился победой гостей, а в перерыве Финонченко заменил Щеткина.

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Группа D, 4.09.2021, 16:00

Финляндия-Казахстан-

На 50-й минуте мы сравняли с пенальти — Нурдаулетов был точен, а спустя 13 минут Финонченко забил второй. Казахстан одержал первую и единственную победу в бразильском цикле. Пытаясь поехать в Россию, наша сборная не смогла одержать ни одной победы.

С тех пор утекло много воды: многие из той сборной уже завершили карьеру, стали тренерами. Единственный из того состава в нынешней команде — 33-летний Юрий Логвиненко.

Матч с Финляндией уже сегодня, в 19:00 по времени Нур-Султана. Верим в ребят!

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