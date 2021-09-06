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6 сентября, источник: БЕЛТА

Белорусы проиграли португальцам в квалификации молодежного ЧЕ

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) потерпели второе поражение в матчах отборочного турнира континентального первенства 2023 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруссия U21
Португалия U21
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В португальском городе Амадора подопечные Сергея Ясинского уступили одному из главных фаворитов турнира команде Португалии со счетом 0:1. Единственный гол хозяева забили на 32-й минуте игры, когда Фабиу Вийера реализовал пенальти. На прошлой неделе в своем стартовом поединке квалификационной группы D белорусы проиграли в Бресте сверстникам из Исландии со счетом 1:2. В этой группе состоялись еще три встречи: Греция — Кипр — 0:0, Лихтенштейн — Греция — 0:5, Лихтенштейн — Кипр — 0:6. Два следующих матча белорусские футболисты проведут на своем поле — 8 октября с Грецией и 12 октября — Лихтенштейном.

Напрямую в финальную стадию молодежного Евро-2023 попадут победители девяти отборочных групп, а также лучшая из команд, которые финишируют вторыми. Остальные 8 сборных, которые займут вторые места, проведут поединки плей-офф за 4 путевки в финал. Финальная часть молодежного континентального первенства с участием 16 лучших команд пройдет на аренах Грузии и Румынии, футболисты которых освобождены от отборочного этапа.

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