Белорусы проиграли португальцам в квалификации молодежного ЧЕ

В португальском городе Амадора подопечные Сергея Ясинского уступили одному из главных фаворитов турнира команде Португалии со счетом 0:1. Единственный гол хозяева забили на 32-й минуте игры, когда Фабиу Вийера реализовал пенальти. На прошлой неделе в своем стартовом поединке квалификационной группы D белорусы проиграли в Бресте сверстникам из Исландии со счетом 1:2. В этой группе состоялись еще три встречи: Греция — Кипр — 0:0, Лихтенштейн — Греция — 0:5, Лихтенштейн — Кипр — 0:6. Два следующих матча белорусские футболисты проведут на своем поле — 8 октября с Грецией и 12 октября — Лихтенштейном.