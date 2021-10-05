Текущие события
Футбол. Зарубежный
3.10
Хетафе
Реал Сосьедад
11
Футбол. Зарубежный
3.10
Вильярреал
Бетис
20
Футбол. Зарубежный
3.10
Арминия
Байер
04
Футбол. Зарубежный
3.10
Аталанта
Милан
23
Футбол. Зарубежный
3.10
Сент-Этьен
Лион
11
Футбол. Зарубежный
3.10
Гранада
Севилья
10
Все события
Фоторепортажи
8«Локомотив» без шансов проиграл «Лацио»
23Зарема в сектора ЦСКА, гол Заболотного и спасение Акинфеева: кадры дерби
10:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Мбаппе — о нереализованном пенальти на Евро: после этого меня начали обзывать обезьяной

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе дал комментарий по поводу своего нереализованного пенальти в матче Евро-2020 со Швейцарией (3:3, 4:5 по пен.).

Франция
Наверх
25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

«Мне кажется, я мог бы получить больше поддержки после промаха. Но я никогда не стал бы просить этого, ведь из-за меня команда проиграла и не прошла дальше. Но нельзя смотреть на вещи слишком цинично: в самый разгар матча все разочарованы тем, что команда вылетела с турнира. Позже, в раздевалке, игроки подошли ко мне и подбодрили.

Что меня потрясло больше всего, так это то, что после этого промаха меня начали обзывать обезьяной в социальных сетях. Я правда нуждался в поддержке, ведь я так же, как и все, хотел пройти дальше», — приводит слова Мбаппе Goal.

Читайте также
Франция
3:3
По пенальти: 4:5Основное время: 3:3 (0:1)
Швейцария
 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
146 дней в лазарете. Как травмы стали главной проблемой Головина
Киллиан Мбаппе заявил о готовности уйти из сборной Франции
Стала известна цена, за которую РПЛ хочет продать свои телеправа
Роберт Левандовски передумал уходить из «Баварии»
Мощное возвращение Капризова в «Миннесоту» – гол и две голевые
Футболисту грозит до 20 лет тюрьмы за нападение на судью (видео)
У капитана «Спартака» выявлены два гена ожирения
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь