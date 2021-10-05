Текущие события
Футбол. Зарубежный
3.10
Хетафе
Реал Сосьедад
11
Футбол. Зарубежный
3.10
Вильярреал
Бетис
20
Футбол. Зарубежный
3.10
Арминия
Байер
04
Футбол. Зарубежный
3.10
Аталанта
Милан
23
Футбол. Зарубежный
3.10
Сент-Этьен
Лион
11
Футбол. Зарубежный
3.10
Гранада
Севилья
10
Все события
Фоторепортажи
11«Спартак» впервые за два года обыграл «Уфу»
14Сарнавский победил Магомедова на ACA 129
18:10 (мск), источник: Vesti.kz

Определился состав сборной Казахстана на матчи отбора на молодежное Евро

Старший тренер молодежной сборной Казахстана по футболу Кайрат Нурдаулетов определился с составом на матчи отборочного раунда Евро-2023 против Бельгии и Турции, сообщается на сайте КФФ.

Казахстан U21
Бельгия U-19
Турция U21
Наверх

В список вошли 25 игроков.

Вратари: Данил Устименко («Кайрат»), Вадим Петров («Кызыл-Жар»), Кажымукан Толепберген («Мактаарал»);.

Защитники: Динмухамед Кашкен, Алишер Ажимов («Актобе»), Равиль Ибрагимов («Кайрат»), Адилбек Жумаханов («Атырау»), Лев Скворцов, Саги Совет, Мейрамбек Калмырза (все — «Астана»), Жалгас Жаксылыков («Тараз»), Таир Нурсеитов («Шахтер»), Нурберген Нурбол («Жетысу»);.

Полузащитники: Султан Сагнаев («Астана»), Андрей Ульшин, Данияр Усенов, Арсен Буранчиев, Еркебулан Сейдахмет (все — «Кайрат»), Эльхан Астанов («Ордабасы»), Арман Кенесов («Кайсар»), Динмухамед Караман («Тараз»), Жаслан Каиркенов («Атырау»);.

Нападающие: Вячеслав Швырев («Кайрат-Москва»), Абылайхан Жумабек («Тараз»), Владислав Прокопенко («Астана»).

Резерв: Владислав Саенко («Кызыл-Жар»), Нурали Мамырбаев («Атырау»), Бекзат Курманбекулы («Кайсар»), Станислав Басманов («Астана»), Дмитрий Бачек («Антекера», Испания), Иван Свиридов, Абылайхан Назымханов (оба — «Шахтер»).

Напомним, 8 октября молодежная сборная Казахстана U-21 на выезде встретится с командой Бельгии. Матч пройдет в городе Левен на стадионе «Ден Дрееф». Начало встречи — в 23:59 по времени Нур-Султана.

12 октября подопечные Нурдаулетова сыграют против Турции. Игра состоится в Караганде, на стадионе «Шахтер».

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Прядкин ушел, РПЛ получит $100 миллионов от «Матч ТВ»
«Локомотив» официально объявил об уходе Марко Николича
Глава Ла Лиги рассказал, как «Барселона» могла сохранить Месси
Испания отомстит Италии за Евро: Топ ставок дня
Фанат «Спартака» получил 10 суток после выезда на матч в Грозный
Стало известно, где может продолжить карьеру Марко Николич
Прядкин после ухода с поста президента РПЛ получит 12 млн рублей
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь