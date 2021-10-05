Определился состав сборной Казахстана на матчи отбора на молодежное Евро

В список вошли 25 игроков.
Вратари: Данил Устименко («Кайрат»), Вадим Петров («Кызыл-Жар»), Кажымукан Толепберген («Мактаарал»);.
Защитники: Динмухамед Кашкен, Алишер Ажимов («Актобе»), Равиль Ибрагимов («Кайрат»), Адилбек Жумаханов («Атырау»), Лев Скворцов, Саги Совет, Мейрамбек Калмырза (все — «Астана»), Жалгас Жаксылыков («Тараз»), Таир Нурсеитов («Шахтер»), Нурберген Нурбол («Жетысу»);.
Полузащитники: Султан Сагнаев («Астана»), Андрей Ульшин, Данияр Усенов, Арсен Буранчиев, Еркебулан Сейдахмет (все — «Кайрат»), Эльхан Астанов («Ордабасы»), Арман Кенесов («Кайсар»), Динмухамед Караман («Тараз»), Жаслан Каиркенов («Атырау»);.
Нападающие: Вячеслав Швырев («Кайрат-Москва»), Абылайхан Жумабек («Тараз»), Владислав Прокопенко («Астана»).
Резерв: Владислав Саенко («Кызыл-Жар»), Нурали Мамырбаев («Атырау»), Бекзат Курманбекулы («Кайсар»), Станислав Басманов («Астана»), Дмитрий Бачек («Антекера», Испания), Иван Свиридов, Абылайхан Назымханов (оба — «Шахтер»).
Напомним, 8 октября молодежная сборная Казахстана U-21 на выезде встретится с командой Бельгии. Матч пройдет в городе Левен на стадионе «Ден Дрееф». Начало встречи — в 23:59 по времени Нур-Султана.
12 октября подопечные Нурдаулетова сыграют против Турции. Игра состоится в Караганде, на стадионе «Шахтер».