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12:52 (мск), источник: Чемпионат.com

В Госдуме назвали русофобским решение УЕФА изобразить Крым в составе Украины

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв отреагировал на решение УЕФА представить Крым частью Украины на логотипе ЧЕ-2024.

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Источник: РИА "Новости"

«К сожалению, русофобское настроение добралось и до УЕФА. Уважаемая футбольная организация пренебрегает мнением граждан Крыма, которые давно сделали свой выбор. Два варианта: либо это сделано по незнанию, что маловероятно, либо они попросту не хотят ругаться с Украиной. Вы же знаете, как наши соседи начинают нервничать в подобной ситуации.

На месте РФС подготовил бы письмо с объяснением ситуации. Если футбольные чиновники не знают, что Крым является территорией России, значит, надо поставить их в известность. Может, они по старинке живут и не читают новости? Или плохо знают историю? Ведь с момента присоединения прошло семь лет!» — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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