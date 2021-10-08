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21:34 (мск), источник: БЕЛТА

Молодежная сборная Беларуси по футболу уступила Греции в матче квалификации ЧЕ-2023

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная сборная Беларуси по футболу уступила команде Греции в матче квалификации чемпионата Европы — 2023 в этой возрастной группе. Матч в Жодино завершился со счетом 0:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруссия U21
Греция U21
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Это третье поражение белорусов в турнире. Поединок проходил с территориальным преимуществом подопечных Сергея Ясинского, которые не реализовали несколько голевых моментов. Тренерский штаб сборной пытался влиять на ход игры с помощью замен, однако от поражения белорусских футболистов это не спасло. Их соперники, напротив, подошли к реализации своих эпизодов куда рачительнее. На 27-й минуте греков вывел вперед Апостолос Диамантис, а на 84-й минуте матча Иоаннис Сарделис установил окончательный счет матча.

Всего в отборочном турнире выступают 53 команды, они распределены по девяти группам, победители и лучшая команда среди вторых сборных напрямую попадут в финальный турнир, который пройдет в 2023 году в Грузии и Румынии. Отборочный турнир завершится в июне 2022 года, оставшиеся восемь команд, которые займут вторые места, проведут стыковые матчи в сентябре 2022 года.

Молодежный чемпионат Европы — квалификационный турнир на Олимпийские игры 2024 года в Париже. По итогам Евро на Олимпиаду должны попасть три лучшие сборные, французы на правах хозяев автоматически квалифицировались на Игры. Сборная Беларуси выступала на главных стартах четырехлетия однажды — в Лондоне в 2012 году.

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