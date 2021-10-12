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21:20 (мск), источник: Sport24

Дубль Тюкавина помог молодежной сборной России разгромить Литву в квалификации Евро-2023

Молодежная сборная России в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2023 года разгромила в гостях команду Литвы. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Россия U21
Литва U21
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Источник: vk.com/teamrussia_u21

Выйти вперед российская команда сумела на 65-й минуте, когда отличился нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин. На 68-й минуте мяч в собственные ворота отправил Каролис Узела. Окончательный результат на табло был установлен на 71-й минуте: Тюкавин сумел оформить дубль.

Капитан молодежной сборной России Наиль Умяров из-за травмы был заменен на 64-й минуте. Поле полузащитник покинул с помощью врачей.

В отборочной группе C сборная России с 9 очками располагается на второй строчке. Столько же очков набрала лидирующая Испания, которая провела на матч меньше.

Российская команда под руководством Михаила Галактионова проведет следующий матч 12 ноября дома против Словакии.

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