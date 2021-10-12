Дубль Тюкавина помог молодежной сборной России разгромить Литву в квалификации Евро-2023

Выйти вперед российская команда сумела на 65-й минуте, когда отличился нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин. На 68-й минуте мяч в собственные ворота отправил Каролис Узела. Окончательный результат на табло был установлен на 71-й минуте: Тюкавин сумел оформить дубль.

Капитан молодежной сборной России Наиль Умяров из-за травмы был заменен на 64-й минуте. Поле полузащитник покинул с помощью врачей.

В отборочной группе C сборная России с 9 очками располагается на второй строчке. Столько же очков набрала лидирующая Испания, которая провела на матч меньше.