Дубль Тюкавина помог молодежной сборной России разгромить Литву в квалификации Евро-2023
Молодежная сборная России в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2023 года разгромила в гостях команду Литвы. Встреча завершилась со счетом 3:0.
Молодежная сборная России в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2023 года разгромила в гостях команду Литвы. Встреча завершилась со счетом 3:0.
Выйти вперед российская команда сумела на 65-й минуте, когда отличился нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин. На 68-й минуте мяч в собственные ворота отправил Каролис Узела. Окончательный результат на табло был установлен на 71-й минуте: Тюкавин сумел оформить дубль.
Капитан молодежной сборной России Наиль Умяров из-за травмы был заменен на 64-й минуте. Поле полузащитник покинул с помощью врачей.
В отборочной группе C сборная России с 9 очками располагается на второй строчке. Столько же очков набрала лидирующая Испания, которая провела на матч меньше.
Российская команда под руководством Михаила Галактионова проведет следующий матч 12 ноября дома против Словакии.