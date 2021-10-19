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21:33 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы уступили футболистам Англии в квалификации юношеского ЧЕ

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юношеской сборной Беларуси (U-17) потерпели первое поражение в отборочном турнире первенства Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруссия U21
Англия U21
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Сегодня в матче второго тура 13-й квалификационной группы белорусы уступили в Борисове команде Англии со счетом 0:1. Победный мяч на 27-й минуте встречи забил Джейми Донли. Таким образом, англичане обеспечили себе путевку в элитный раунд квалификации. В первом матче они разгромили армянских футболистов с результатом 7:0.

На старте турнира белорусы разошлись миром со сверстниками из Словакии — 0:0. В заключительном поединке подопечные Александра Юревича 22 октября будут соперничать с армянами, которые сегодня крупно проиграли словакам — 0:5.

Положение команд после двух игровых дней: Англия — 6 очков, Словакия — 4, Беларусь — 1, Армения — 0.

В следующий отборочный раунд выйдут по две лучшие команды 13 групп, а также 4 сборные, которые финишируют третьими с лучшими показателями.

Финальная стадия юношеского континентального чемпионата пройдет с 16 мая по 1 июня 2022 года на футбольных аренах Израиля.

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