Белорусы уступили футболистам Англии в квалификации юношеского ЧЕ

Сегодня в матче второго тура 13-й квалификационной группы белорусы уступили в Борисове команде Англии со счетом 0:1. Победный мяч на 27-й минуте встречи забил Джейми Донли. Таким образом, англичане обеспечили себе путевку в элитный раунд квалификации. В первом матче они разгромили армянских футболистов с результатом 7:0.

На старте турнира белорусы разошлись миром со сверстниками из Словакии — 0:0. В заключительном поединке подопечные Александра Юревича 22 октября будут соперничать с армянами, которые сегодня крупно проиграли словакам — 0:5.

Положение команд после двух игровых дней: Англия — 6 очков, Словакия — 4, Беларусь — 1, Армения — 0.

В следующий отборочный раунд выйдут по две лучшие команды 13 групп, а также 4 сборные, которые финишируют третьими с лучшими показателями.