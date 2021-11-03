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3 ноября, источник: РБК

Футбольного фаната посадили в тюрьму за расизм во время финала Евро-2020

Футбольный болельщик Джонатан Бест приговорен к 10 неделям тюремного заключения за свою публикацию в Facebook о трех темнокожих футболистах сборной Англии, не забивших пенальти в послематчевой серии в финале чемпионата Европы. Соответствующее решение было вынесено мировым судом Виллесдена (северо-западный район Лондона), сообщает skysports.com.

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Источник: Reuters
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52-летний Бест работает водителем и является болельщиком сборной Англии. 11 июля он был на арене «Уэмбли» во время финального матча Евро-2020 Италия — Англия. Та встреча завершилась со счетом 3:2 в серии пенальти (основное и дополнительное время — 1:1). У англичан свои удары не реализовали Букойо Сака, Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо. Бест разместил 18-секундное видео, в котором содержались многочисленные оскорбления в адрес игроков на расовой почве.

На просьбы удалить свой пост болельщик ответил отказом, подчеркнув, что он делает в своем аккаунте то, что считает нужным. После этого на Беста поступила жалоба в Королевскую прокурорскую службу. Facebook позже удалил его публикацию.

Бест признал себя виновным в «отправке через публичную сеть крайне оскорбительного, непристойного, непристойного или угрожающего сообщения или материала».

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1:1
По пенальти: 3:2Основное время: 1:1 (0:1)
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