Футбольного фаната посадили в тюрьму за расизм во время финала Евро-2020

52-летний Бест работает водителем и является болельщиком сборной Англии. 11 июля он был на арене «Уэмбли» во время финального матча Евро-2020 Италия — Англия. Та встреча завершилась со счетом 3:2 в серии пенальти (основное и дополнительное время — 1:1). У англичан свои удары не реализовали Букойо Сака, Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо. Бест разместил 18-секундное видео, в котором содержались многочисленные оскорбления в адрес игроков на расовой почве.