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14:43 (мск), источник: Sports.Ru

Гол Сычева, красная Аршавину, чудо на «Уэмбли». 14 лет назад сборная России вышла на Евро-2008!

Неожиданно счастливый конец отборочного турнира.

РоссияЧемпионат Европы: таблица и календарь
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Источник: Sports.ru

21 ноября 2007 года сборная России одержала выездную победу над Андоррой и вышла на Евро-2008!

На 39-й минуте Дмитрий Сычев забил единственный гол в этом матче, а в конце первого тайма Денис Колодин не реализовал пенальти. На 84-й минуте психанул Андрей Аршавин, ударил соперника и получил красную карточку. Оставшееся время футболисты сборной России отбивались от неумелых атак хозяев.

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Но главным событием последних минут игры стал финальный свисток… в Лондоне, который зафиксировал победу Хорватии над Англией. Новость о результате параллельного матча вызвала бурю эмоций секторе российских болельщиков. Даже большую, чем гол Сычева.

Все дело в том, что парням Гуса Хиддинка недостаточно было взять три очка в Андорре: нужно было еще и чудо в параллельном матче, в котором немотивированная Хорватия, досрочно занявшая первое место, приехала поиграть в футбола на «Уэмбли». Англичанам недоставало всего одного очка, чтобы оставить Россию на третьей строчке.

Команда Славена Билича уже к 14-й минуте забила два мяча. Во втором тайме хозяева голами Фрэнка Лэмпарда и Питера Крауча сравняли счет, но сумасшедший удар Младена Петрича на 77-й минуте установил итоговый результат — 3:2! Всю важность этой игры можно оценить по тому, что ее транслировали в прямом эфире на канале ТВЦ, а комментаторы кричали так, что их наверняка услышали и в Лондоне, и в Андорре. Послушайте сами!

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Итак, Россия чудом квалифицировалась на Евро-2008, а Гус Хиддинк впервые в роли главного тренера нашей сборной подлетел в воздух.

А теперь представим, что шальной выстрел Петрича не достиг цели.

Не было бы ничего: ни триумфального Евро-2008, ни непродолжительного футбольного бума в России, ни аншлагов на проходных матчах сборной, ни Аршавина в лондонском «Арсенале», ни Павлюченко в «Тоттенхэме», ни даже драмы в Мариборе.

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Это был максимально эмоциональный вечер с неожиданно счастливым концом. Таких в истории нашей национальной команды, наверное, больше никогда и не было. Еще больше олдскульного российского футбола в нашем инстаграме о футболе старой школы и Ютубе!

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