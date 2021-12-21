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09:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Черчесов объяснил, почему ему не стыдно за Россию на Евро-2020

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов выразил мнение о работе с национальной командой на чемпионате Европы — 2020.

РоссияЧемпионат Европы: таблица и календарь
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«Что касается Евро, стыдно должно быть, когда тренировки пропускал, себе соврал, лицемерил, смалодушничал. Я делал свою работу. Футболист приходит вот таким *показывает на маленький телефон*. А после сборов он такой *показывает на большой телефон*. Значит, он хорошо поработал. Если бы не отработали хорошо, то мы и финнов бы не обыграли. Футболисты стали лучше. Результата не было, мы об этом сразу сказали. Но работа была», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Напомним, сборная России набрала три очка и вылетела с Евро-2020, заняв последнее, четвёртое место в группе B.

Выше финишировали Бельгия, Дания и Финляндия. При этом финны по итогу не пробились в плей-офф, оказавшись за пределами четвёрки лучших команд, занявших третьи места в своих квартетах.

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