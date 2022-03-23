Дюков — о заявке на Евро: вы предлагаете закрыться? Надо бороться за любую возможность

«Ещё один вопрос, который обсуждался, — подача декларации о заинтересованности проведения чемпионата Европы 2028 года или 2032. У нас есть время на подачу заявки до 12 апреля 2023 года. Декларацию мы направим сегодня. Российская Федерация хорошо готова к проведению масштабных соревнований. Есть богатый успешный опыт проведения соревнований на самом высоком уровне. Безусловно, мы готовы использовать наши стадионы, построенные к чемпионату мира.



Почему подаём заявку? Ситуация в динамике — она может измениться. У нас есть всё для проведения соревнований. Почему мы не должны воспользоваться такой возможностью? Это дополнительная возможность для коммуникации. Вы предлагаете закрыться? Надо играть в футбол, бороться за любую возможность проведения крупных турниров. Мы получили финал Лиги чемпионов, потом мы его потеряли. Если ничего не делать, то точно ничего не будет. Мы понимаем, что шансы на это снизились. Но они есть, этим надо пользоваться.



Нет уныния. У нас в исполкоме умные люди, которые прошли много ситуаций. Вспомните, что было два года назад во время ковида. Мы принимали решения. Сейчас то же самое.



Если будет возможность снова провести финал Лиги чемпионов, мы её используем. Сейчас просто в этом нет большого смысла», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.