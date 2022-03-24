The Telegraph: УЕФА планирует отклонить заявку России на проведение Евро-2028

По данным источника, шаги по отклонению заявки России уже находятся в стадии разработки. В УЕФА считают, что сейчас проведение международных турниров в России «немыслимо».

На проведение Евро-2028 также претендуют Великобритания и Ирландия. Назначение организаторов Евро-2028 и Евро-2032 УЕФА будет произведено в сентябре 2023 года.