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Футбол. Евро. Все результаты
19:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стало известно место проведения финала чемпионата Европы — 2024

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Берлин примет финал чемпионата Европы по футболу 2024 года, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Чемпионат Европы: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля, финал примет Олимпийский стадион в Берлине, на котором в 2006 году прошла решающая встреча чемпионата мира. Матч открытия состоится на домашнем стадионе «Баварии» — «Альянц Арене» в Мюнхене. Полуфиналы пройдут в Мюнхене и Дортмунде.

Матчи будут разделен территориально на три кластера. Игры в каждой из групп будут проходить в двух кластерах. В первый кластер вошли Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен и Кёльн, во второй — Франкфурт, Мюнхен и Штутгарт, в третий — Гамбург, Лейпциг и Берлин.

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