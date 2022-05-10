Стало известно место проведения финала чемпионата Европы — 2024

Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля, финал примет Олимпийский стадион в Берлине, на котором в 2006 году прошла решающая встреча чемпионата мира. Матч открытия состоится на домашнем стадионе «Баварии» — «Альянц Арене» в Мюнхене. Полуфиналы пройдут в Мюнхене и Дортмунде.

Матчи будут разделен территориально на три кластера. Игры в каждой из групп будут проходить в двух кластерах. В первый кластер вошли Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен и Кёльн, во второй — Франкфурт, Мюнхен и Штутгарт, в третий — Гамбург, Лейпциг и Берлин.