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Футбол. Евро U-21. Все результаты
19:52 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы победили киприотов в квалификации молодежного ЧЕ по футболу

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) одержали четвертую победу в отборочном турнире чемпионата Европы 2023 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруссия U21
Кипр U21
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Сегодня в Ереване, где белорусы проводят свои заключительные домашние встречи квалификационной группы D, они взяли верх над кипрскими сверстниками со счетом 2:0. Оба мяча были забиты во втором тайме — на исходе часа игрового времени отличился Роман Давыскиба, а на второй компенсированной минуте встречи окончательный результат установил Владислав Ложкин.

Свой предпоследний матч белорусская «молодежка» также проведет на поле Федерации футбола Армении 4 июня — с лидером группы командой Португалией. Затем белорусы возьмут курс на Рейкьявик, где 8 июня завершат отборочный цикл континентального первенства встречей с исландскими сверстниками.

Сейчас положение в группе D таково: Португалия — 19 очков (7 матчей), Греция — 17 (8), Беларусь — 12 (8), Исландия — 9 (7), Кипр — 8 (8), Лихтенштейн — 0 (8).

Напрямую в финальную стадию молодежного Евро-2023 попадут победители девяти квалификационных групп, а также лучшая из команд, которые финишируют вторыми. Остальные восемь сборных, которые займут вторые места, проведут поединки плей-офф за четыре путевки в финал. Финальная часть молодежного континентального первенства с участием 16 лучших команд пройдет на аренах Грузии и Румынии, футболисты которых освобождены от отборочного этапа.

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