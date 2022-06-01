Белорусы победили киприотов в квалификации молодежного ЧЕ по футболу

Сегодня в Ереване, где белорусы проводят свои заключительные домашние встречи квалификационной группы D, они взяли верх над кипрскими сверстниками со счетом 2:0. Оба мяча были забиты во втором тайме — на исходе часа игрового времени отличился Роман Давыскиба, а на второй компенсированной минуте встречи окончательный результат установил Владислав Ложкин.

Свой предпоследний матч белорусская «молодежка» также проведет на поле Федерации футбола Армении 4 июня — с лидером группы командой Португалией. Затем белорусы возьмут курс на Рейкьявик, где 8 июня завершат отборочный цикл континентального первенства встречей с исландскими сверстниками.

Сейчас положение в группе D таково: Португалия — 19 очков (7 матчей), Греция — 17 (8), Беларусь — 12 (8), Исландия — 9 (7), Кипр — 8 (8), Лихтенштейн — 0 (8).