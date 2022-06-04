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Футбол. Евро U-21. Все результаты
20:38 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы проиграли футболистам Португалии в квалификации молодежного ЧЕ

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) потерпели пятое поражение в отборочном турнире чемпионата Европы 2023 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруссия U21
Португалия U21
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Источник: Reuters

Сегодня в Ереване на поле Федерации футбола Армении белорусы уступили лидеру квалификационной группы D команде Португалии с результатом 1:5. Единственный гол в составе проигравших забил Илья Василевич.

Теперь подопечные Сергея Ясинского возьмут курс на Рейкьявик, где 8 июня завершат отборочный цикл континентального первенства встречей с исландскими сверстниками.

Сейчас положение в группе D таково: Португалия — 22 очка (8 матчей), Греция — 17 (8), Беларусь — 12 (9), Исландия — 12 (8), Кипр — 8 (8), Лихтенштейн — 0 (9).

Напрямую в финальную стадию молодежного Евро-2023 попадут победители девяти квалификационных групп, а также лучшая из команд, которые финишируют вторыми. Остальные восемь сборных, которые займут вторые места, проведут поединки плей-офф за четыре путевки в финал. Финальная часть молодежного континентального первенства с участием 16 лучших команд пройдет на аренах Грузии и Румынии, футболисты которых освобождены от отборочного этапа.

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