Белорусы проиграли футболистам Португалии в квалификации молодежного ЧЕ

Сегодня в Ереване на поле Федерации футбола Армении белорусы уступили лидеру квалификационной группы D команде Португалии с результатом 1:5. Единственный гол в составе проигравших забил Илья Василевич.

Напрямую в финальную стадию молодежного Евро-2023 попадут победители девяти квалификационных групп, а также лучшая из команд, которые финишируют вторыми. Остальные восемь сборных, которые займут вторые места, проведут поединки плей-офф за четыре путевки в финал. Финальная часть молодежного континентального первенства с участием 16 лучших команд пройдет на аренах Грузии и Румынии, футболисты которых освобождены от отборочного этапа.