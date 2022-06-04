Белорусы проиграли футболистам Португалии в квалификации молодежного ЧЕ

Сегодня в Ереване на поле Федерации футбола Армении белорусы уступили лидеру квалификационной группы D команде Португалии с результатом 1:5. Единственный гол в составе проигравших забил Илья Василевич.
Сейчас положение в группе D таково: Португалия — 22 очка (8 матчей), Греция — 17 (8), Беларусь — 12 (9), Исландия — 12 (8), Кипр — 8 (8), Лихтенштейн — 0 (9).
Напрямую в финальную стадию молодежного Евро-2023 попадут победители девяти квалификационных групп, а также лучшая из команд, которые финишируют вторыми. Остальные восемь сборных, которые займут вторые места, проведут поединки плей-офф за четыре путевки в финал. Финальная часть молодежного континентального первенства с участием 16 лучших команд пройдет на аренах Грузии и Румынии, футболисты которых освобождены от отборочного этапа.