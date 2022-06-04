Казахстанская «молодежка» всухую проиграла Дании в отборе на Евро
Молодежная сборная Казахстана по футболу уступила Дании в матче отборочного цикла Евро-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстан U21
Дания U21
Молодежная сборная Казахстана по футболу уступила Дании в матче отборочного цикла Евро-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла сегодня, 4 июня, в Вайле (Дания) и завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Уже на первой минуте ворота сборной Казахстана поразил Густав Исаксен, на 25-й закрепил успех Мауриц Кьергор, а уже в добавленное время точку во встрече поставил Альберт Гренбек.
Сборная Казахстана остается на последнем месте группы I, набрав в семи встречах лишь одно очко.
Следующий матч для подопечных Кайрата Нурдаулетова станет последним на турнире. Они проведут его 10 июня на выезде против Турции.