Казахстанская «молодежка» всухую проиграла Дании в отборе на Евро

Встреча прошла сегодня, 4 июня, в Вайле (Дания) и завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Уже на первой минуте ворота сборной Казахстана поразил Густав Исаксен, на 25-й закрепил успех Мауриц Кьергор, а уже в добавленное время точку во встрече поставил Альберт Гренбек.