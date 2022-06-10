Казахстанская «молодежка» заняла последнее место в отборе на Евро
Молодежная сборная Казахстана по футболу сыграла вничью в последнем матче отборочного цикла Евро-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстан U21
Турция U21
Молодежная сборная Казахстана по футболу сыграла вничью в последнем матче отборочного цикла Евро-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, в ночь с 10 на 11 июня, команда играла на выезде с Турцией. Встреча завершилась со счетом 0:0.
При этом с 58-й минуты казахстанская молодежка играла в меньшинстве после удаления Дамира Касабулата.
По итогам розыгрыша подопечные Кайрата Нурдаулетова заняли последнее пятое место в группе I, набрав в восьми играх два очка.