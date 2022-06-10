Казахстанская «молодежка» заняла последнее место в отборе на Евро

Источник: КФФ

Сегодня, в ночь с 10 на 11 июня, команда играла на выезде с Турцией. Встреча завершилась со счетом 0:0.

При этом с 58-й минуты казахстанская молодежка играла в меньшинстве после удаления Дамира Касабулата.