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Футбол. Евро U-21. Все результаты
10 июня, источник: Vesti.kz

Казахстанская «молодежка» заняла последнее место в отборе на Евро

Молодежная сборная Казахстана по футболу сыграла вничью в последнем матче отборочного цикла Евро-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстан U21
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Источник: КФФ

Сегодня, в ночь с 10 на 11 июня, команда играла на выезде с Турцией. Встреча завершилась со счетом 0:0.

При этом с 58-й минуты казахстанская молодежка играла в меньшинстве после удаления Дамира Касабулата.

По итогам розыгрыша подопечные Кайрата Нурдаулетова заняли последнее пятое место в группе I, набрав в восьми играх два очка.

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