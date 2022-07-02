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Футбол. Евро U-21. Все результаты
09:15 (мск), источник: ТАСС

Сборная Англии в 11-й раз выиграла юношеский чемпионат Европы по футболу

В финале англичане обыграли команду Израиля.

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Источник: UEFA

ТАСС, 1 июля. Команда Англии в пятницу со счетом 3:1 в дополнительное время победила сборную Израиля в финальном матче юношеского чемпионата Европы по футболу среди игроков до 19 лет. Турнир проходил в Словакии.

У англичан отличились Каллум Дойл (52), Карни Чуквуэмека (108), Аарон Рэмзи (117). В составе сборной Израиля гол забил Оскар Глух (40).

Юношеская сборная Англии в 11-й раз стала чемпионом Европы, повторив рекордное достижение футболистов из Испании. На втором месте по данному показателю идут французы (8). Израильтяне впервые в истории стали призерами юношеского чемпионата Европы. Сборные Англии и Израиля играли друг с другом на групповом этапе, тогда победили Англичане (1:0). В полуфинале израильтяне победили сборную Франции, англичане — итальянцев, обе встречи завершились со счетом 2:1.

Юношеский чемпионат Европы (до 19 лет) проводится с 2002 года, до этого турнир проводился среди футболистов до 18 лет. Сборная СССР становилась чемпионом шесть раз (1966, 1967, 1976, 1978, 1988, 1990), также на счету советских юношей серебряные медали в 1984 году. Лучшим достижением сборной России является второе место в 2015 году, тогда россияне проиграли испанцам (0:2). В 2020 и 2021 годах чемпионат Европы не проводился из-за пандемии коронавируса. Следующий чемпионат Европы пройдет на Мальте в 2023 году.

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