За этими футболистами будет очередь из топ-клубов. 10 главных звёзд молодёжного Евро

Завершился молодёжный чемпионат Европы среди команд U19. По итогу турнира, который проходил в Словакии, выиграла сборная Англии, победившая в финале сенсационное поколение Израиля. А мы рассказываем о главных звёздах Евро. Запомните эти фамилии — скоро за парнями выстроится очередь из топ-клубов.

Карни Чуквуэмека, Англия

Вероятно, самый известный футболист из этого списка. Чуквуэмека уже зарекомендовал себя в АПЛ — у него 12 матчей и один ассист в минувшем розыгрыше чемпионата за «Астон Виллу».

На Евро Чуквуэмека тащил Англию — 3+2 по «гол+пас» в пяти матчах, в том числе победный мяч в финале. Transfermarkt уже оценивает 18-летнего центрального полузащитника в € 6 млн. Кстати, контракт Карни с «Астон Виллой» истекает уже следующим летом. Топ-клубы, на старт!

Лум Чауна, Франция

Один из самых продуктивных игроков минувшего Евро и лучший бомбардир турнира. Чауна умудрился за четыре матча набить шесть баллов по «гол+пас» — четыре мяча и два ассиста! В среднем на одно результативное действие полузащитнику требовалось 55 минут. Зверский показатель. При этом Франция вылетела в полуфинале.

На клубном уровне Чауна пока играет не так ярко. В сезоне-2021/2022 у 18-летнего футболиста 10 матчей в чемпионате Франции за «Ренн» и ни одного результативного действия, зато есть один ассист в четырёх встречах Лиги конференций. Этого юношу оценивают в € 2 млн.

Алан Виржиниус, Франция

Ещё один монстр из сборной Франции. Глядя такие на показатели, сложно поверить, что эта команда даже не добралась до финала. У Виржиниуса те же четыре матча на Евро и те же шесть результативных действий. Правда, распределены они чуть иначе — три гола и три ассиста.

Виржиниус пока играет во французской Лиге 2. В минувшем сезоне у 19-летнего вингера 31 матч в чемпионате за «Сошо», пять голов и два ассиста. Алана, чей контракт истекает следующим летом, тоже оценивают в € 2 млн. Пора делать следующий шаг в карьере?

Оскар Глоч, Израиль

Переходим к сенсационной сборной Израиля. Один из лидеров этой команды — 18-летний атакующий полузащитник Глоч. На Евро Оскар оформил три гола и ассист в пяти матчах и помог сборной добраться до финала, где тоже забил.

Выступает Глоч за «Маккаби» из Тель-Авива. В сезоне-2021/2022 у парня три гола в восьми матчах чемпионата Израиля. А оценивают его в € 500 тыс.

Ариэль Лугаси, Израиль

Ещё одна звезда израильской сборной — вингер Лугаси. На Евро он провёл пять матчей, забил один гол и отдал три ассиста. Мощно!

К 17 годам Ариэль ещё не добрался до взрослого футбола, пока он играет за молодёжку «Маккаби» из города Петах-Тиква. Но такое выступление на Евро наверняка поможет Лугаси ворваться в основу.

Алфи Девайн, Англия

Возвращаемся к англичанам. Атакующий полузащитник Девайн в пяти матчах Евро отметился голом и двумя ассистами. На его счету в том числе голевой пас в полуфинале с итальянцами.

Девайн, в отличие от предыдущих игроков в этом списке, уже в топ-клубе. Сейчас 17-летний игрок бегает за молодёжку «Тоттенхэма», в составе которой в минувшем сезоне АПЛ−2 сделал 9+3 в 17 матчах. Трансферную стоимость Алфи оценивают в € 900 тыс.

Фабио Миретти, Италия

А вот и лидер итальянской сборной. Центральный полузащитник Миретти на Евро отбегал три матча, отметился ассистом и забил с пенальти Англии в полуфинале.

18-летний Миретти, как и Девайн, находится в топ-клубе. Но, в отличие от англичанина, Фабио уже привлекают к основе «Ювентуса». В минувшем сезоне у него шесть матчей в Серии А. Хотя основную практику хавбек всё же получает в молодёжке — там у Миретти 26 встреч и 3+4 по «гол+пас». Оценивают Фабио в € 5 млн.

Джейми Байно-Гиттенс, Англия

Снова переключаемся на англичан. И говорим о вингере Байно-Гиттенсе. На Евро у парня ни одного результативного действия в четырёх матчах, но он всё равно остаётся одним из самых статусных игроков сборной.

Байно-Гиттенс сейчас растёт в дортмундской «Боруссии». В прошлом сезоне у 17-летнего футболиста четыре матча в Бундеслиге без голевых действий, зато 9+3 в молодёжных турнирах. Джейми оценивают в € 4 млн, а его контракт истекает следующим летом.

Тим Ирогбунам, Англия

Центральный полузащитник Ирогбунам отыграл на Евро четыре матча и почти всегда выходил в стартовом составе. Результативными действиями не отметился.

Ирогбунам — одноклубник Чуквуэмеки и тоже играет за «Астон Виллу». В прошлом розыгрыше АПЛ Тим трижды вышел на поле, а за молодёжку отпахал в чемпионате 15 матчей и оформил 1+1. 19-летнего хавбека оценивают в € 2,5 млн.

Сулейман Туре, Франция

Защитник Туре на Евро отыграл три матча и отметился со знаком минус — на его счету автогол в полуфинале с Израилем.

Туре только-только перешёл в «Марсель». В минувшем сезоне 19-летний футболист выступал за «Гавр» и отбегал 17 матчей в Лиге 2. Сулейман примечателен тем, что является одним из самых дорогих игроков Евро — его оценивают в € 5 млн.

Все яркие молодые футболисты в этот список не влезли. Например, англичанин Аарон Рэмси, полный тёзка известного валлийца. Пишите в комментариях, кого ещё не хватает!