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00:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Евро-2022 стал самым посещаемым женским чемпионатом Европы в истории. Впереди — 15 матчей

На женском чемпионате Европы был установлен новый рекорд.

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Источник: Reuters

Как сообщают организаторы, Евро-2022 стал самым посещаемым чемпионатом Европы в истории.

Предыдущий рекорд был установлен на Евро-2017. Тот турнир посетили 240 045 зрителей. Этот результат уже превзойдён, и это при том, что на чемпионате Европы 2022 года состоятся ещё 15 матчей.

Турнир проходит в Англии. Накануне, 14 июля, состоялись два матча. Сборные Финляндии и Италии сыграли вничью со счётом 1:1. А Франция обыграла Бельгию со счётом 2:1.

Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Сборная России должна была принять участие в турнире, но из-за украинских событий команду отстранили от соревнований.

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