«Умопомрачительный уровень». Клопп в восторге от женского Евро-2022
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о женском чемпионате Европы-2022, где в финале сыграют сборные Англии и Германии.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о женском чемпионате Европы-2022, где в финале сыграют сборные Англии и Германии.
«Нужно сказать, что я люблю женский футбол, он прекрасен. Уровень турнира умопомрачительный. Англия показывает выдающуюся игру. Также я видел три матча Германии, она тоже очень хороша. Финал на загляденье — встречаются две команды, действующие интенсивно.
Я люблю Англию, но мое сердце принадлежит Германии. На заполненном “Уэмбли” немок ждет серьезное испытание. У Англии небольшое преимущество, но шансы у Германии есть.
Самое важное — что женский футбол показал свое лицо, и оно прекрасно. Женский футбол за последние годы добился стремительного развития. И в плане техники, и в плане тактики он на очень высоком уровне», — сказал Клопп Sky Sports.