«Умопомрачительный уровень». Клопп в восторге от женского Евро-2022

«Нужно сказать, что я люблю женский футбол, он прекрасен. Уровень турнира умопомрачительный. Англия показывает выдающуюся игру. Также я видел три матча Германии, она тоже очень хороша. Финал на загляденье — встречаются две команды, действующие интенсивно.



Я люблю Англию, но мое сердце принадлежит Германии. На заполненном “Уэмбли” немок ждет серьезное испытание. У Англии небольшое преимущество, но шансы у Германии есть.



Самое важное — что женский футбол показал свое лицо, и оно прекрасно. Женский футбол за последние годы добился стремительного развития. И в плане техники, и в плане тактики он на очень высоком уровне», — сказал Клопп Sky Sports.