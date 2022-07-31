Женская сборная Англии впервые выиграла чемпионат Европы по футболу

Встреча на лондонском стадионе «Уэмбли» закончилась со счетом 2:1 после дополнительного времени. В составе сборной Англии мячи забили Элла Тун (62-я минута) и Клои Келли (111). У немок отличилась Лина Магулль (79).

Ранее женская сборная Англии дважды выходила в финал чемпионатов Европы (в 1984 и 2009 годах). Немки выигрывали турнир восемь раз, чаще, чем любая другая команда, и никогда не проигрывали в финалах.

Евро стал рекордным для женских чемпионатов Европы по общей посещаемости (574 875 человек). Предыдущий рекорд был установлен на турнире 2017 года в Нидерландах (240 055 человек).