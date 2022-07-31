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22:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Женская сборная Англии впервые выиграла чемпионат Европы по футболу

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Женская сборная Англии по футболу впервые в своей истории стала чемпионом Европы, в финальном матче домашнего Евро победив команду Германии.

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Источник: Reuters

Встреча на лондонском стадионе «Уэмбли» закончилась со счетом 2:1 после дополнительного времени. В составе сборной Англии мячи забили Элла Тун (62-я минута) и Клои Келли (111). У немок отличилась Лина Магулль (79).

Ранее женская сборная Англии дважды выходила в финал чемпионатов Европы (в 1984 и 2009 годах). Немки выигрывали турнир восемь раз, чаще, чем любая другая команда, и никогда не проигрывали в финалах.

Евро стал рекордным для женских чемпионатов Европы по общей посещаемости (574 875 человек). Предыдущий рекорд был установлен на турнире 2017 года в Нидерландах (240 055 человек).

Исполком УЕФА принял решение не допускать российские футбольные клубы и сборные до международных матчей в сезоне-2022/23. Женская сборная России пропустила финальную часть Евро-2022, ее место на турнире заняла команда Португалии. Также россиянки не сыграют в квалификации чемпионата мира 2023 года.

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