Женская сборная Англии впервые выиграла чемпионат Европы по футболу
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Женская сборная Англии по футболу впервые в своей истории стала чемпионом Европы, в финальном матче домашнего Евро победив команду Германии.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Женская сборная Англии по футболу впервые в своей истории стала чемпионом Европы, в финальном матче домашнего Евро победив команду Германии.
Встреча на лондонском стадионе «Уэмбли» закончилась со счетом 2:1 после дополнительного времени. В составе сборной Англии мячи забили Элла Тун (62-я минута) и Клои Келли (111). У немок отличилась Лина Магулль (79).
Ранее женская сборная Англии дважды выходила в финал чемпионатов Европы (в 1984 и 2009 годах). Немки выигрывали турнир восемь раз, чаще, чем любая другая команда, и никогда не проигрывали в финалах.
Евро стал рекордным для женских чемпионатов Европы по общей посещаемости (574 875 человек). Предыдущий рекорд был установлен на турнире 2017 года в Нидерландах (240 055 человек).
Исполком УЕФА принял решение не допускать российские футбольные клубы и сборные до международных матчей в сезоне-2022/23. Женская сборная России пропустила финальную часть Евро-2022, ее место на турнире заняла команда Португалии. Также россиянки не сыграют в квалификации чемпионата мира 2023 года.