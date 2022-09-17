Глава МВД Германии призвала отстранить сборные России и Беларуси от Евро-2024

«Не только Россия, но и Беларусь как ключевой сторонник российского руководства должна быть отстранена от всех международных футбольных игр и турниров. Это должно сопровождаться лишением российских и белорусских чиновников членства во влиятельных органах международных спортивных объединений.



Футбол должен оправдать свою ответственную роль и продемонстрировать единую позицию против происходящего. Все виновные должны быть лишены всякой возможности заниматься спортом, оказывать влияние или представлять себя каким-либо другим образом», — приводит слова Фаезер Spiegel.