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Футбол. Евро. Все результаты
09:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Глава МВД Германии призвала отстранить сборные России и Беларуси от Евро-2024

Федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер призвала отстранить сборные России и Беларуси от участия в квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Россия
Беларусь
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Источник: Reuters

Соответствующее письмо было направлено в УЕФА на имя президента Александра Чеферина.

«Не только Россия, но и Беларусь как ключевой сторонник российского руководства должна быть отстранена от всех международных футбольных игр и турниров. Это должно сопровождаться лишением российских и белорусских чиновников членства во влиятельных органах международных спортивных объединений.

Футбол должен оправдать свою ответственную роль и продемонстрировать единую позицию против происходящего. Все виновные должны быть лишены всякой возможности заниматься спортом, оказывать влияние или представлять себя каким-либо другим образом», — приводит слова Фаезер Spiegel.

Напомним, Евро-2024 будет проходить с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. Ранее УЕФА отстранил сборную России от участия в стыковых матчах чемпионата мира — 2022. Кроме того, российским клубам запретили выступать в еврокубках в сезоне-2022/2023.

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