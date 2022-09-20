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Футбол. Евро. Все результаты
00:17 (мск), источник: ТАСС

Исполком УЕФА во вторник утвердит процедуру жеребьевки чемпионата Европы — 2024

В настоящее время остается открытым вопрос об участии в жеребьевке сборной России.

Россия
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Источник: AP 2022

ТАСС, 20 сентября. Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на предстоящем заседании утвердит процедуру жеребьевки чемпионата Европы 2024 года, который пройдет в Германии. Мероприятие с участием руководства европейского футбола пройдет во вторник в историческом арсенальном здании в хорватском городе Хвар.

В настоящее время остается открытым вопрос об участии в жеребьевке сборной России. 2 мая исполком УЕФА отстранил российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/23, а также не допустил мужскую и женскую сборные к участию в Лиге наций и чемпионате Европы 2022 года. Отборочный турнир к Евро-2024 не фигурирует в списке соревнований, от которых отстранена сборная России.

Жеребьевка группового этапа отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года пройдет в германском Франкфурте-на-Майне 9 октября. Сам турнир пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в 10 городах — Берлине, Кёльне, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Гамбурге, Дортмунде, Лейпциге, Гельзенкирхене, Штутгарте и Дюссельдорфе. В турнире примут участие 24 сборные.

Первый матч Евро-2024, в котором примет участие сборная Германии, пройдет 14 июня в Мюнхене на домашнем стадионе «Баварии». Финал турнира состоится 14 июля на Олимпийском стадионе в Берлине, который в 2006 году принимал решающий матч чемпионата мира. Полное расписание чемпионата Европы будет обнародовано после жеребьевки финального турнира, которая пройдет в Эльбской филармонии в Гамбурге 2 декабря 2023 года.

Вторым пунктом в повестке заседания исполкома УЕФА значится назначение хозяев чемпионата Европы-2022/23 по мини-футболу среди юношей до 19 лет. Кроме того, на мероприятии будут заслушаны отчеты различных комитетов УЕФА.

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