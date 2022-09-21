Колосков — об отстранении сборной России от Евро-2024: Думать о переходе в Азию не стоит! Тогда мы закопаем свой футбол навечно

«Мы всегда надеемся на лучшее. Предпосылки для позитивных изменений были. В исполкоме УЕФА превалируют антироссийские силы. Члены исполкома УЕФА — представители недружественных нам стран. Видимо, это и повлияло на решение. Но думать о переходе в Азию нам не стоит! Тогда мы закопаем свой футбол навечно!



Переходить в азиатскую федерацию это значит вырыть себе яму, из которой мы потом не выберемся. Нам нужно продолжать активную работу с членами исполкома УЕФА и не вставать в позу. Это единственный способ вернуться в европейскую семью», — сказал Колосков «СЭ».