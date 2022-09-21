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Футбол. Евро. Все результаты
09:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Колосков — об отстранении сборной России от Евро-2024: Думать о переходе в Азию не стоит! Тогда мы закопаем свой футбол навечно

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на недопуск сборной России к участию в жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

«Мы всегда надеемся на лучшее. Предпосылки для позитивных изменений были. В исполкоме УЕФА превалируют антироссийские силы. Члены исполкома УЕФА — представители недружественных нам стран. Видимо, это и повлияло на решение. Но думать о переходе в Азию нам не стоит! Тогда мы закопаем свой футбол навечно!

Переходить в азиатскую федерацию это значит вырыть себе яму, из которой мы потом не выберемся. Нам нужно продолжать активную работу с членами исполкома УЕФА и не вставать в позу. Это единственный способ вернуться в европейскую семью», — сказал Колосков «СЭ».

В настоящее время РФС ожидает полного текста решения CAS, по итогам изучения которого будет принято решение о дальнейших шагах в рамках юридической защиты.

Жеребьевки квалификации чемпионата Европы-2024 состоится 9 октября во Франкфурте-на-Майне.

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

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