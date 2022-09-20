Сборные Украины и Белоруссии разведут по разным группам в отборе на Евро-2024
Сборные Украины и Белоруссии разведут по разным группам при жеребьевке квалификации чемпионата Европы-2024, сообщает пресс-служба УЕФА.
Украина
Беларусь
Помимо этого, в отдельных группах выступят сборные Армении и Азербайджана, Гибралтара и Испании, Косово и Боснии и Герцеговины, а также Сербии и Косово.
Ранее стало известно, что сборная России не примет участия в жеребьевке квалификации Евро, которая пройдет 9 октября во Франкфурте-на-Майне (Германия).