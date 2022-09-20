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18:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборные Украины и Белоруссии разведут по разным группам в отборе на Евро-2024

Сборные Украины и Белоруссии разведут по разным группам при жеребьевке квалификации чемпионата Европы-2024, сообщает пресс-служба УЕФА.

Украина
Беларусь
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Источник: Reuters

Помимо этого, в отдельных группах выступят сборные Армении и Азербайджана, Гибралтара и Испании, Косово и Боснии и Герцеговины, а также Сербии и Косово.

Ранее стало известно, что сборная России не примет участия в жеребьевке квалификации Евро, которая пройдет 9 октября во Франкфурте-на-Майне (Германия).

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