«Никто не умер»: как будет выживать сборная России после нового бана

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял ожидаемое решение не допустить сборную России до участия в жеребьевке отборочного раунда чемпионата Европы — 2024. После февральского вердикта организации об отстранении всех российских национальных команд и клубов от международных соревнований на иной сценарий рассчитывать не приходилось. И чем теперь заниматься россиянам в ближайшие два года?

Ограничимся «товарняками»?

Самое очевидное развитие событий на сегодняшний день — продолжение уже привычной нам жизни, когда сборная России собирается ради проведения товарищеских матчей. УЕФА ничего против этого не имеет по той простой причине, что данные встречи не контролируются Союзом.

«Товарищеские матчи не являются частью соревнований УЕФА и выходят за рамки компетенции и ответственности УЕФА. Поэтому товарищеские матчи не противоречат решению исполнительного комитета УЕФА об отстранении российских команд от участия в соревнованиях», — так гласит позиция организации.

Особенно остро она обсуждалась, когда некоторые члены Футбольной федерации Боснии и Герцеговины выразили мнение против проведения очной товарищеской игры с Россией. Она, напомним, запланирована на 19 ноября.

Валерий Карпин, например, ничего сверхъестественного и нового в последнем вердикте УЕФА не увидел. Его команда будет работать в штатном в сегодняшних реалиях режиме.

«Решение УЕФА ничего не меняет. Ничто не говорило о том, что мы скоро вернемся. Испытал ли я шок? А что нового? Вы ожидали другого? Зачем обманывать себя. Никакой большой неожиданностью решение УЕФА не стало. Игроки будут переваривать это, как и все люди. Олимпийцы вот готовятся четыре года. Никто не умирает. УЕФА сказал, что решение об отстранении России принято до следующего уведомления. Оно может быть, например, в январе», — сказал Карпин журналистам.

Ждать конца бана к Лиге наций

Товарищеские матчи будут полезны для поддержания формы национальной сборной России как таковой. В перспективе — хоть и не ближайшей — это будет востребовано для участия команды в очередном розыгрыше Лиги наций. Так как турнир проводится под эгидой УЕФА, то и в течение как минимум двух лет российской сборной среди его участников не ожидается.

Зато состав Лиги пополнится командами из Южной Америки. Как утверждал вице-президент УЕФА Збигнев Бонек, в турнир попадут сборные Колумбии, Аргентины, Чили, Перу, Бразилии, Уругвая, Боливии, Парагвая, Венесуэлы и Эквадора.

Отбор на ЧМ-2026

На данный момент регламент квалификации на мундиаль, который летом 2026 года совместно примут Мексика, США и Канада, не определен. Известно, что от УЕФА участие в отборочном этапе примут 55 команд. Исходя из опыта последних турниров, можно ожидать, что старт соревнований состоится ближе к 2025 году. Остается рассчитывать на то, что к этому времени УЕФА снимет санкции с России.

Переезд к азиатам?

На повестке дня вновь актуальным встает вопрос о переходе РФС в состав Азиатской конфедерации футбола. Данный вариант широко и активно обсуждался общественностью еще весной, однако на тот момент руководители российского футбола выступали против него. Да и сам глава УЕФА Александер Чеферин утверждал, что «переезд» в Азию «отбросит российский футбол на 100 лет назад».

«Мы такой вариант не рассматриваем, мы являемся членами УЕФА и ими остаемся. Было много слухов, что УЕФА исключит Россию из своих членов, но это слухи, которые не имеют под собой никакого основания. Мы принимали участие в конференции и исполкоме УЕФА, такого вопроса об исключении никто не ставил», — говорил президент РФС Александр Дюков.

Изменится ли позиция теперь, когда уровень российского футбола и так уже падает, в том числе из-за решений УЕФА? На сегодняшний день РФС этим вопросом не занимается. Но, возможно, в течение ближайших лет ситуация изменится. По крайней мере, Карпин не исключил подобного развития событий: