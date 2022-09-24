Текущие события
Футбол. Лига наций
перерыв
Словения
Норвегия
00
Футбол. Лига наций
перерыв
Северная Ирландия
Косово
00
Футбол. Лига наций
21:45
Шотландия
Ирландия
Футбол. Лига наций
21:45
Чехия
Португалия
Футбол. Лига наций
21:45
Испания
Швейцария
Футбол. Лига наций
21:45
Израиль
Албания
Футбол. Лига наций
21:45
Сербия
Швеция
Футбол. Лига наций
21:45
Кипр
Греция
Футбол. Сборные
17:00
Киргизия
Россия
12
Футбол. Лига наций
16:00
Армения
Украина
05
Футбол. Сборные
14:30
Россия U21
Казахстан U21
21
Все события
Футбол. Отборочные Евро. Последние результаты
2020
Сербия
Шотландия
56
2020
Северная Ирландия
Словакия
12
2020
Венгрия
Исландия
21
2020
Грузия
Северная Македония
01
2020
Босния и Герцеговина
Северная Ирландия
П 3:4
11
2020
Болгария
Венгрия
13
2020
Исландия
Румыния
21
2020
Словакия
Ирландия
П 4:2
00
Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
17:52 (мск), источник: ТАСС

Митрофанов назвал незаконным решение УЕФА не допускать сборную России до жеребьевки Евро

20 сентября стало известно, что российская сборная не будет участвовать в жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.

Россия
Наверх
Источник: РИА "Новости"

БИШКЕК, 24 сентября. /ТАСС/. Решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о недопуске сборной России к жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года является незаконным и неспортивным. Такое мнение ТАСС в субботу высказал исполняющий обязанности генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

20 сентября пресс-служба РФС сообщила о том, что национальная сборная не будет участвовать в жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года, которая пройдет в германском Франкфурте-на-Майне 9 октября. 2 мая исполком УЕФА принял несколько решений в отношении российских команд и сборных об отстранении от соревнований.

«Как считали, так и считаем, это решение абсолютно незаконное и неспортивное, нарушающее прежде всего устав и УЕФА, и ФИФА [Международной федерации футбола], в котором они сами себе запретили вмешиваться в любой вопрос, связанный с политикой, — сказал Митрофанов. — Коллеги, к сожалению, принимают вот такие непоследовательные решения в одних случаях, как с тем же самым рядом государств на территории Европы. Одним способом регулирование осуществляется в этой ситуации, в других — другими способами. Мы считаем, что решение незаконное, неправильное, при этом сюрпризом, к сожалению, оно для нас не стало».

«Это не отдельное решение, они сами ссылаются на предыдущие решения, согласно которым они принимаются до особого распоряжения. То есть особого распоряжения о восстановлении чего-либо не было, поэтому и не допустили. Они как бы исполняют ту свою позицию, хотя бы в этом плане они последовательны», — добавил исполняющий обязанности генерального секретаря РФС.

15 июля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции РФС и российских клубов на отстранение от международных турниров со стороны ФИФА и УЕФА. «Они в течение трех месяцев обязаны [отправить полный текст решения], насколько знаю от коллег, пока мы его не получали, — отметил Митрофанов. — Нужно понимать, что обжаловать можно исключительно по процессуальным основаниям — в верховном суде Швейцарии. Шансов для обжалования объективно немного. Это вопрос исключительно в плане того, что не вовремя назначили, не так рассмотрели. Вопросы права они просто не рассматривают».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Тогда надо было тихонько сидеть на завалинке? Сидеть и пыхтеть потихоньку в тряпочку"
Украинские самбисты отказались от участия в чемпионате Европы из-за допуска россиян
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь