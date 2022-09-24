Митрофанов назвал незаконным решение УЕФА не допускать сборную России до жеребьевки Евро

БИШКЕК, 24 сентября. /ТАСС/. Решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о недопуске сборной России к жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года является незаконным и неспортивным. Такое мнение ТАСС в субботу высказал исполняющий обязанности генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

20 сентября пресс-служба РФС сообщила о том, что национальная сборная не будет участвовать в жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года, которая пройдет в германском Франкфурте-на-Майне 9 октября. 2 мая исполком УЕФА принял несколько решений в отношении российских команд и сборных об отстранении от соревнований.

«Как считали, так и считаем, это решение абсолютно незаконное и неспортивное, нарушающее прежде всего устав и УЕФА, и ФИФА [Международной федерации футбола], в котором они сами себе запретили вмешиваться в любой вопрос, связанный с политикой, — сказал Митрофанов. — Коллеги, к сожалению, принимают вот такие непоследовательные решения в одних случаях, как с тем же самым рядом государств на территории Европы. Одним способом регулирование осуществляется в этой ситуации, в других — другими способами. Мы считаем, что решение незаконное, неправильное, при этом сюрпризом, к сожалению, оно для нас не стало».

«Это не отдельное решение, они сами ссылаются на предыдущие решения, согласно которым они принимаются до особого распоряжения. То есть особого распоряжения о восстановлении чего-либо не было, поэтому и не допустили. Они как бы исполняют ту свою позицию, хотя бы в этом плане они последовательны», — добавил исполняющий обязанности генерального секретаря РФС.