Расклады на жеребьёвку Евро-2024. Теперь известны все корзины

В Европе завершилось сентябрьское окно для матчей сборных. Теперь стали известны корзины для жеребьёвки Евро-2024. По результатам Лиги наций (а не по рейтингу ФИФА!) 53 сборные разделят на шесть корзин. В первых пяти будет по 10 команд и в последней — три команды. Жеребьёвка состоится 9 октября.

Таким образом, может получиться отборочная группа, в которой одновременно окажутся Испания, Франция, Норвегия, Турция и Словакия. А в другой: Швейцария, Финляндия, Армения, Фарерские острова, Гибралтар и Сан-Марино.

Как уже официально сообщалось, в жеребьёвке не примет участия сборная России: «Причина — февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее “до дальнейшего уведомления”.

Кроме того, в жеребьёвке отсутствует сборная Германии, которая гарантировала себе 1 из 24 мест в турнире, как организатор Евро-2024.

Сборные, которые займут первые два места в десяти группах, получат прямые путёвки на чемпионат Европы — 2024. Оставшиеся три места разыграют 12 команд, отобранных по итогам Лиги наций — 2022/2024. То есть победители Лиг А, B и С.

Лига А: Голландия, Хорватия, Испания, Италия.

Голландия, Хорватия, Испания, Италия. Лига B: Израиль, Босния, Сербия, Шотландия.

Израиль, Босния, Сербия, Шотландия. Лига C: Грузия, Греция, Турция, Казахстан.

Если эти сборные пройдут через основную стадию отбора, то право побороться за одну из последних трёх путёвок переходит к следующим командам в группах A, B и C Лиги наций. Например, в Лиге А по дополнительным показателям пятой командой идёт Дания, а шестой — Португалия. От каждой Лиги (А, В и С) будет по одной путёвке на Евро-2024. Велика вероятность, что плей-офф Лиги С будет состоять именно из победителей групп. В таком случае на Евро-2024 отправится или Грузия, или Греция, или Турция, или Казахстан.