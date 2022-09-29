Сборная Германии не примет участия в отборочном турнире Евро-2024 в качестве приглашенной команды

Как выяснил Sportbuzzer, немецкая команда будет проводить только контрольные матчи в рамках подготовки к Евро-2024.

«Как хозяева Евро-2024, мы уже прошли квалификацию. Это дает нам максимальную гибкость при организации международных матчей в следующем году, и мы можем оптимально подготовиться, сыграв нескольких товарищеских матчей против сильных соперников, но пока же мы сосредоточены на спортивных целях на предстоящем чемпионате мира», — отметил генеральный менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф.