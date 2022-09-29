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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
10:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная Германии не примет участия в отборочном турнире Евро-2024 в качестве приглашенной команды

Сборная Германии не будет участвовать в отборочном турнире чемпионата Европы-2024.

Германия
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Источник: Reuters

Как выяснил Sportbuzzer, немецкая команда будет проводить только контрольные матчи в рамках подготовки к Евро-2024.

Футбольный союз Германии отказался от этого варианта после завершения групповой стадии Лиги наций.

«Как хозяева Евро-2024, мы уже прошли квалификацию. Это дает нам максимальную гибкость при организации международных матчей в следующем году, и мы можем оптимально подготовиться, сыграв нескольких товарищеских матчей против сильных соперников, но пока же мы сосредоточены на спортивных целях на предстоящем чемпионате мира», — отметил генеральный менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф.

17-й розыгрыш чемпионата Европы пройдет летом 2024 года в Германии.

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