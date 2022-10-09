Сборные Италии и Англии сыграют в одной группе в отборочном турнире Евро-2024 по футболу

Также в группу С попали сборные Украины, Северной Македонии и Мальты.

В группу А вошли команды Испании, Шотландии, Норвегии, Грузии и Кипра;

В группу В — сборные Нидерландов, Франции, Ирландии, Греции и Гибралтара;

В группу D — команды Хорватии, Уэльса, Армении, Турции и Латвии;

В группу Е — сборные Польши, Чехии, Албании, Фарерских островов и Молдавии;

В группу F — команды Бельгии, Австрии, Швеции, Азербайджана и Эстонии;

В группу G — команды Венгрии, Сербии, Черногории, Болгарии и Литвы;

В группу Н — сборные Дании, Финляндии, Словении, Казахстана, Северной Ирландии и Сан-Марино;

В группу I — команды Швейцарии, Израиля, Румынии, Косова, Белоруссии и Андорры;

В группу J — сборные Португалии, Боснии и Герцеговины, Исландии, Люксембурга, Словакии и Лихтенштейна.

В квалификации принимают участие 53 национальные команды, разделенные на 10 групп. Внутри групп команды сыграют друг с другом в два круга — дома и на выезде. Две лучшие команды из каждой группы попадут в финальную часть напрямую, остальные три путевки будут разыграны в стыковых матчах. Отборочный турнир начнется 23 марта и завершится 21 ноября, стыковые матчи состоятся в марте 2024-го. Финальная часть чемпионата Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

В процедуре жеребьевки не принимает участия сборная России. Национальная команда не попала в число участников предстоящего отборочного турнира по решению исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от февраля 2022 года. Тогда европейская организация и Международная федерация футбола (ФИФА) приняли решение не допускать российские клубы и сборные до соревнований под своей эгидой до дальнейшего уведомления.