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14:18 (мск), источник: ТАСС

Сборные Италии и Англии сыграют в одной группе в отборочном турнире Евро-2024 по футболу

ТАСС, 9 октября. Сборные Италии и Англии сыграют в группе С в отборочном раунде чемпионата Европы по футболу 2024 года. Церемония жеребьевки проходит во Франкфурте-на-Майне.

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Источник: Reuters

Также в группу С попали сборные Украины, Северной Македонии и Мальты.

  • В группу А вошли команды Испании, Шотландии, Норвегии, Грузии и Кипра;
  • В группу В — сборные Нидерландов, Франции, Ирландии, Греции и Гибралтара;
  • В группу D — команды Хорватии, Уэльса, Армении, Турции и Латвии;
  • В группу Е — сборные Польши, Чехии, Албании, Фарерских островов и Молдавии;
  • В группу F — команды Бельгии, Австрии, Швеции, Азербайджана и Эстонии;
  • В группу G — команды Венгрии, Сербии, Черногории, Болгарии и Литвы;
  • В группу Н — сборные Дании, Финляндии, Словении, Казахстана, Северной Ирландии и Сан-Марино;
  • В группу I — команды Швейцарии, Израиля, Румынии, Косова, Белоруссии и Андорры;
  • В группу J — сборные Португалии, Боснии и Герцеговины, Исландии, Люксембурга, Словакии и Лихтенштейна.

В квалификации принимают участие 53 национальные команды, разделенные на 10 групп. Внутри групп команды сыграют друг с другом в два круга — дома и на выезде. Две лучшие команды из каждой группы попадут в финальную часть напрямую, остальные три путевки будут разыграны в стыковых матчах. Отборочный турнир начнется 23 марта и завершится 21 ноября, стыковые матчи состоятся в марте 2024-го. Финальная часть чемпионата Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

В процедуре жеребьевки не принимает участия сборная России. Национальная команда не попала в число участников предстоящего отборочного турнира по решению исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от февраля 2022 года. Тогда европейская организация и Международная федерация футбола (ФИФА) приняли решение не допускать российские клубы и сборные до соревнований под своей эгидой до дальнейшего уведомления.

В жеребьевке также не принимает участия национальная команда Германии, которая получила прямую путевку в финальную часть турнира на правах принимающей стороны.

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