Кондратьев назвал отборочную группу на ЧЕ-2024 нормальной

Белорусы по итогам жеребьевки попали в группу I вместе со Швейцарией, Румынией, Андоррой, Израилем и Косово. Матчи стартуют в марте 2023 года. Прямые путевки на турнир получат победители групп, еще три будут разыграны в стыковых матчах.

«Для нас сейчас простых групп не бывает. В принципе как сложилось, так сложилось. У нас рабочая группа, со всеми соперниками можно играть. Можно брать очки, но для этого нужно быть самим готовым во всеоружии. Считаю у нас нормальная группа», — сказал Кондратьев.

Специалист отметил, команду Швейцарии, назвав ее хорошей. В целом же, по его словам, «сейчас в Европе футбол на очень высоком уровне, и определить какая команда более звездная очень сложно». «В любом случае нужно играть», — подчеркнул Кондратьев.