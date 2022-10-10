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12:37 (мск), источник: Sputnik.by

Кондратьев назвал отборочную группу на ЧЕ-2024 нормальной

МИНСК, 10 окт — Sputnik. Главный тренер сборной Беларуси по футболу Георгий Кондратьев прокомментировал итоги жеребьевки квалификации чемпионата Европы 2024 года, сообщает пресс-служба Белорусской федерации футбола.

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Источник: РИА "Новости"

Белорусы по итогам жеребьевки попали в группу I вместе со Швейцарией, Румынией, Андоррой, Израилем и Косово. Матчи стартуют в марте 2023 года. Прямые путевки на турнир получат победители групп, еще три будут разыграны в стыковых матчах.

«Для нас сейчас простых групп не бывает. В принципе как сложилось, так сложилось. У нас рабочая группа, со всеми соперниками можно играть. Можно брать очки, но для этого нужно быть самим готовым во всеоружии. Считаю у нас нормальная группа», — сказал Кондратьев.

Специалист отметил, команду Швейцарии, назвав ее хорошей. В целом же, по его словам, «сейчас в Европе футбол на очень высоком уровне, и определить какая команда более звездная очень сложно». «В любом случае нужно играть», — подчеркнул Кондратьев.

Белорусская сборная ни разу в своей истории не выступала в финальных стадиях чемпионатов Европы. К слову, в Лиге наций белорусы заняли последнее место в своей группе в дивизионе С. Команда не выиграл ни одного матча на турнире из шести.

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