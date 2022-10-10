Стало известно расписание сборной Казахстана в отборе на Евро-2024
Обнародовано расписание сборной Казахстана по футболу в отборочном турнире Евро-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстан
Обнародовано расписание сборной Казахстана по футболу в отборочном турнире Евро-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по итогам жеребьевки оказалась в группе H вместе с командами Дании, Финляндии, Словении, Северной Ирландии и Сан-Марино.
Напомним, что чемпионат Европы пройдет в Германии.
Расписание матчей сборной Казахстана:
* — Все матчи по времени Астаны.