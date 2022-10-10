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12:36 (мск), источник: Vesti.kz

Стало известно расписание сборной Казахстана в отборе на Евро-2024

Обнародовано расписание сборной Казахстана по футболу в отборочном турнире Евро-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстан
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Источник: Reuters

Сборная Казахстана по итогам жеребьевки оказалась в группе H вместе с командами Дании, Финляндии, Словении, Северной Ирландии и Сан-Марино.

Напомним, что чемпионат Европы пройдет в Германии.

Расписание матчей сборной Казахстана:

  • 23 марта, 20:00 — Казахстан — Словения
  • 26 марта, 19:00 — Казахстан — Дания
  • 16/17 июня, 00:45 — Сан-Марино — Казахстан
  • 19/20 июня, 00:45 — Северная Ирландия — Казахстан
  • 7 сентября, 20:00 — Казахстан — Финляндия
  • 10 сентября, 19:00 — Казахстан — Северная Ирландия
  • 14/15 октября, 00:45 — Дания — Казахстан
  • 17/18 октября, 00:45 — Финляндия — Казахстан
  • 17 ноября, 20:00 — Казахстан — Сан-Марино
  • 20/21 ноября, 00:45 — Словения — Казахстан

* — Все матчи по времени Астаны.

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