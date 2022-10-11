Белорусские футболисты примут швейцарцев на старте квалификации ЧЕ

В своем стартовом поединке квалификационной группы I белорусские футболисты 25 марта 2023 года примут команду Швейцарии.
Расклад остальных встреч:
28 марта. Румыния — Беларусь;.
16 июня. Беларусь — Израиль;.
19 июня. Беларусь — Косово;.
9 сентября. Андорра — Беларусь;.
12 сентября. Израиль — Беларусь;.
12 октября. Беларусь — Румыния;.
15 октября. Швейцария — Беларусь;.
18 ноября. Беларусь — Андорра;.
21 ноября. Косово — Беларусь.
Прямые путевки в финальную стадию получат по две лучшие команды из 10 групп. Еще три пропуска будут разыграны в стыковых играх в марте 2024 года. Хозяин Евро-2024 сборная Германии освобождена от отборочных игр. Финальный турнир 17-го континентального первенства с участием 24 лучших дружин Старого Света пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в десяти немецких городах. Матч открытия состоится в Мюнхене, решающий поединок за чемпионский титул примет Олимпийский стадион Берлина.