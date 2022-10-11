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Футбол. Евро. Все результаты
00:32 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские футболисты примут швейцарцев на старте квалификации ЧЕ

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стал известен календарь матчей футбольной сборной Беларуси в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь
Швейцария
Косово
Румыния
Израиль
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В своем стартовом поединке квалификационной группы I белорусские футболисты 25 марта 2023 года примут команду Швейцарии.

Расклад остальных встреч:

28 марта. Румыния — Беларусь;.

16 июня. Беларусь — Израиль;.

19 июня. Беларусь — Косово;.

9 сентября. Андорра — Беларусь;.

12 сентября. Израиль — Беларусь;.

12 октября. Беларусь — Румыния;.

15 октября. Швейцария — Беларусь;.

18 ноября. Беларусь — Андорра;.

21 ноября. Косово — Беларусь.

Прямые путевки в финальную стадию получат по две лучшие команды из 10 групп. Еще три пропуска будут разыграны в стыковых играх в марте 2024 года. Хозяин Евро-2024 сборная Германии освобождена от отборочных игр. Финальный турнир 17-го континентального первенства с участием 24 лучших дружин Старого Света пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в десяти немецких городах. Матч открытия состоится в Мюнхене, решающий поединок за чемпионский титул примет Олимпийский стадион Берлина.

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