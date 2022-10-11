Белорусские футболисты примут швейцарцев на старте квалификации ЧЕ

Прямые путевки в финальную стадию получат по две лучшие команды из 10 групп. Еще три пропуска будут разыграны в стыковых играх в марте 2024 года. Хозяин Евро-2024 сборная Германии освобождена от отборочных игр. Финальный турнир 17-го континентального первенства с участием 24 лучших дружин Старого Света пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в десяти немецких городах. Матч открытия состоится в Мюнхене, решающий поединок за чемпионский титул примет Олимпийский стадион Берлина.