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Футбол. Евро U-21. Все результаты
20:58 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские футболисты победили армян в квалификации юношеского ЧЕ

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юношеской сборной Беларуси (U-17) победой завершили выступление в первом квалификационном раунде чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Армения U21
Белоруссия U21
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Сегодня в норвежском Фредрикстаде белорусы уверенно переиграли сверстников из Армении с результатом 5:2. Голевой дубль оформил Марк Мокин, еще по мячу забили Алесь Сахончик, Руслан Мялковский и Захар Баранок. В первом матче подопечные Александра Юревича крупно проиграли хозяевам соревнований норвежцам — 0:4, а затем сыграли вничью с ирландцами — 2:2 (голы у белорусов: Марк Мокин, Тимофей Симоненко). Во втором сегодняшнем матче 10-й отборочной группы футболисты Норвегии и Ирландии не выявили победителя — ничья 1:1.

Итоговое положение: Норвегия — 7 очков, Ирландия — 5, Беларусь — 4, Армения — 0.

В элитный раунд выйдут по две лучшие команды из 13 квартетов, а также четыре лучшие дружины из числа занявших третьи места. Матчи элитного раунда квалификации намечены на весну 2023 года.

Финальный этап юношеского первенства Европы с участием 16 команд пройдет с 17 мая по 2 июня 2023 года на футбольных аренах Венгрии.

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