Белорусские футболисты победили армян в квалификации юношеского ЧЕ

Сегодня в норвежском Фредрикстаде белорусы уверенно переиграли сверстников из Армении с результатом 5:2. Голевой дубль оформил Марк Мокин, еще по мячу забили Алесь Сахончик, Руслан Мялковский и Захар Баранок. В первом матче подопечные Александра Юревича крупно проиграли хозяевам соревнований норвежцам — 0:4, а затем сыграли вничью с ирландцами — 2:2 (голы у белорусов: Марк Мокин, Тимофей Симоненко). Во втором сегодняшнем матче 10-й отборочной группы футболисты Норвегии и Ирландии не выявили победителя — ничья 1:1.