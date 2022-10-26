Белорусские футболисты победили армян в квалификации юношеского ЧЕ

Сегодня в норвежском Фредрикстаде белорусы уверенно переиграли сверстников из Армении с результатом 5:2. Голевой дубль оформил Марк Мокин, еще по мячу забили Алесь Сахончик, Руслан Мялковский и Захар Баранок. В первом матче подопечные Александра Юревича крупно проиграли хозяевам соревнований норвежцам — 0:4, а затем сыграли вничью с ирландцами — 2:2 (голы у белорусов: Марк Мокин, Тимофей Симоненко). Во втором сегодняшнем матче 10-й отборочной группы футболисты Норвегии и Ирландии не выявили победителя — ничья 1:1.
Итоговое положение: Норвегия — 7 очков, Ирландия — 5, Беларусь — 4, Армения — 0.
В элитный раунд выйдут по две лучшие команды из 13 квартетов, а также четыре лучшие дружины из числа занявших третьи места. Матчи элитного раунда квалификации намечены на весну 2023 года.
Финальный этап юношеского первенства Европы с участием 16 команд пройдет с 17 мая по 2 июня 2023 года на футбольных аренах Венгрии.